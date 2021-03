Horas depois de estabelecido que o jogo entre URT e Cruzeiro, marcado para este sábado (6), às 21h, não será realizado em Patos de Minas, que entrou na “Onda Roxa” do Minas Consciente, a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, foi confirmada como palco do duelo.

Segundo ofício divulgado pela Federação Mineira de Futebol (FMF), “o presidente do TJD, Bruno Cândido, deferiu a liminar e determinou que a URT deveria indicar novo local para o jogo”.

“O clube não indicou a praça dentro do prazo determinado pelo TJD, e o tribunal intimou a FMF para designar novo local do jogo”, diz parte do ofício.

A FMF então indicou a Arena do Jacaré como local da partida válida pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

A URT soma três pontos no Estadual, até agora, contra um da Raposa.