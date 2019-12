Quando a situação é complicada, o torcedor se apega aos mínimos detalhes para acreditar no sucesso de seu clube. No caso do Cruzeiro, a meta é a permanência na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, e o árbitro do decisivo confronto contra o Palmeiras, Marcelo de Lima Henrique, pode ser um "amuleto da sorte" para os cruzeirenses.

Isso porque o carioca também foi o dono do apito da última partida em que a Raposa entrou em campo com risco de rebaixamento. Marcelo de Lima Henrique foi o árbitro do histórico clássico vencido por 6 a 1 contra o Atlético, na última rodada do Brasileirão de 2011.

Agora, ele comandará a partida entre Cruzeiro e Palmeiras, que pode decretar ou não a primeira queda da história da equipe celeste. Em contato feito pela equipe do Hoje em Dia, os experiente árbitro se limitou a dizer que está "focado e concentrado para esta grande decisão". Atencioso com a reportagem, pediu desculpas por não poder dizer mais sobre o jogo deste domingo (8).

Nesta edição do Campeonato Brasileiro, Marcelo de Lima Henrique participou de quatro jogos da Raposa, dois como juiz principal, um como quarto árbitro e uma vez comandou o VAR.

O juiz de 48 anos também apitou duas partidas da equipe paulista no Campeonato Brasileiro.

Partidas de Cruzeiro e Palmeiras que Marcelo de Lima Henrique participou em 2019:

Corinthians 1 x 2 Cruzeiro (27ª rodada) - VAR

CSA 1 x 1 Cruzeiro (16ª rodada)

Cruzeiro 0 x 1 Internacional (1ª rodada) - Quarto árbitro

Cruzeiro 0 x 0 Corinthians (8ª rodada)

Fortaleza 0 x 1 Palmeiras (20ª rodada)

Palmeiras 2 x 0 Avaí (9ª rodada)