O Atlético já vive o La Equidad, da Colômbia, adversário do time nas quartas de final da Copa Sul-Americana, numa série que começa a ser disputada já na próxima terça-feira (20), com eles se enfrentando às 21h30, no Independência. E isso ficou evidente na entrevista coletiva do técnico Rodrigo Santana na Arena da Baixada, em Curitiba, logo após a derrota de 1 a 0 para o Athletico-PR, na noite deste sábado (17).

Apesar de garantir que seu time não merecia perder, e que o mais justo na noite deste sábado seria o empate, o treinador alvinegro deixou claro que a partida contra os colombianos já começou para o Atlético.

“Contamos com o retorno de Patric, Jair e Ricardo na terça-feira. Além disso, precisamos recuperar os atletas que estavam aqui para a gente entrar 100% para ter uma noite inspirada e tentar encaminhar a classificação em casa”, afirmou Rodrigo Santana.

O foco atleticano na Copa Sul-Americana é tão grande, que a delegação voltou de Curitiba na noite deste sábado em voo fretado, para que os titulares já possam treinar neste domingo (18), na Cidade do Galo.

E eles já receberão as informações principais do adversário da próxima terça-feira. “Nosso setor de análise já trouxe muita informação para a gente. Já sabemos de algumas peças importantes que podem desequilibrar. O voo fretado hoje é para já treinar amanhã e começar a preparação para terça-feira”, revelou Santana.

O treinador revelou ainda que não é anormal alguns jogadores terem atuado abaixo da média em Curitiba: “É sempre muito difícil manter a regularidade. Competição difícil, adversário difícil, que tem elenco junto há muito tempo e tem grande aproveitamento em casa. E tem o jogo de terça. Ninguém pode estar abaixo. Convocamos nosso torcedor, pois precisamos garantir a classificação em casa”.