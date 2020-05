O ciclo do equatoriano Cazares parece ter chegado ao fim no Atlético. Com contrato se encerrando no fim da temporada, a permanência do atual dono da camisa 10 é dada como descartada pelo empresário Jorge Marino.

Em entrevista concedida ao portal UOL, na noite desta sexta-feira (15), o agente do atleta de 28 anos descarta um acordo para que o vínculo seja estendido e vê que é necessário uma mudança de ares. Cazares chegou ao clube mineiro em 2016.

"Cazares não renova, a ideia é sair, não há renovação. O ciclo dele se encerrou no [Atlético] Mineiro. Eu sempre falo com o Mineiro, sempre falo", afirmou.

Apesar de algumas especulações existirem, como um suposto interesse do Corinthians, Marino rechaça haver algo em andamento. Segundo ele, pelo menos por enquanto, não há conversas com outros clubes, mesmo com a certeza de que, no Atlético, seu cliente não ficará.

"Não há nada, estamos conversando para procurar uma oferta. Não há nada do Corinthians, nem de outra equipe brasileira. O Brasil não tem dinheiro, o presidente de vocês [Jair Bolsonaro] é muito maluco", concluiu.

Protagonista de jogadas geniais dentro das quatro linhas, assim como também de oscilações, Cazares fez 205 jogos com a camisa do Atlético. Com 41 gols, um a menos que Lucas Pratto, ele é o segundo gringo com mais gols nas história do clube. Além disso, coleciona dezenas de assistências.

Visto também como "garoto problema" fora das quatro linhas, com atitudes que às vezes fogem da conduta de atleta profissional, o equatoriano divide opiniões e se vê amado por muitos torcedores e, ao mesmo tempo, criticado por muitos outros.

No início do ano, quando o time ainda era comandado pelo venezuelano Rafael Dudamel, Cazares recebeu proposta do mundo árabe e, mexido, até pediu para não entrar em campo, pois não estava com cabeça. Sonhando com a famosa "independência financeira", ele viu os planos frustrados com a recusa atleticana pela proposta recebida naquele momento.