O atacante Luan está vivendo os últimos momentos em Belo Horizonte, cidade que vive com a família desde 2013, quando chegou ao Atlético. Contratado pelo V-Varen Nagasaki, do Japão, o "Maluquinho" resolve os últimos detalhes antes de seguir para a Terra do Sol Nascente, onde já assinou contrato de 4 anos.

Nesta quinta-feira (26), o atacante que virou xodó dos atleticanos esteve na sede do clube, no bairro de Lourdes, e se reuniu com o presidente Sérgio Sette Câmara. Num clima amistoso e já de despedida, ambos assinaram os documentos rescisórios e resolveram os detalhes para a liberação do ex-camisa 27, que defendeu o Atlético em 305 jogos e que marcou 49 gols.

A viagem de Luan para o Japão está marcada para dia 8 de janeiro. Lá, o alagoano de 29 anos atuará na divisão de acesso nacional.