Após a importante vitória conquistada nesta sexta-feira (6) sobre o Botafogo-SP, o Cruzeiro ganhou mais confiança e corpo na Série B do Campeonato Brasileiro. Contudo, jogadores, comissão técnico, diretoria e torcedores têm missão importante neste sábado (7): todos precisam ligar o secador e torcer para o máximo de empates possível no complemento da 20ª rodada. O motivo?

Com 23 pontos e na 13ª colocação, a Raposa poderá acompanhar alguns concorrentes em campo; alguns que podem ultrapassá-la e outros que podem se distanciar. Um deles é o Brasil de Pelotas. O time gaúcho, que soma 22, encara o vice-líder Cuiabá, em casa. O Operário-PR, por sua vez, tem os mesmos 23 pontos dos mineiros, mas perde no critério de desempate (número de vitórias). Os paranaenses enfrentam o Figueirense que, com 19 pontos, também precisa vencer para tentar deixar o Z-4.

Com 21 pontos, o Vitória vai ao Maranhão enfrentar o Sampaio Corrêa, que tem 28. Com dois a menos, o CRB, de Alagoas, tem pela frente o Juventude que, com 31 pontos, tenta firmar o toco no G-4.

O Cruzeiro volta a campo na próxima segunda-feira (9) e recebe o Guarani, no Mineirão. A partida está marcada para às 20h.