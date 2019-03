A base vem forte. Essa é a certeza que o técnico Levir Culpi tem ao usar o Campeonato Mineiro como laboratório para a sequência da temporada. Líder da competição, com 22 pontos, o Atlético tem jovens atletas em três posições que mostram qualificação para estar às ordens do comandante em caso de urgência na equipe titular, focada na Copa Libertadores.

No gol, Cleiton ganhou espaço e, com a saída de Giovanni, assumiu o posto de reserva imediato, superando o companheiro de categoria de base, Uilson. Com cinco partidas realizadas nesta temporada, o arqueiro fez boas partidas, levou apenas dois gols, e aparece como sombra do consagrado Victor. Neste sábado (9), contra a Patrocinense, o goleiro de 21 anos foi considerado por parte da imprensa como o melhor em campo na vitória por 1 a 0, fora de casa.

Na lateral direita, a sensação do momento é Guga, de 20 anos. Apesar de não ter sido formado pelo clube, o carioca chegou no início do ano ao clube e, com algumas participações (sete no total) caiu nas graças do torcedor que, na bronca com o titular Patric, em todos os jogos pede a Culpi que o coloque entre os onze desde o início. No confronto da nona rodada do Estadual, em Patrocínio, o menino do cabelo cacheado foi o responsável pela assistência que resultou no único gol da partida.

Por fim, o outro destaque do “Time B” do alvinegro, líder isolado, é o atacante Alerrandro, cria do Atlético. Aos 19 anos, o atleta, nascido em Lavras, acumula cinco tentos nas seis partidas em que esteve em campo e é o artilheiro do Mineiro ao lado de Ricardo Oliveira, titular absoluto. Afastado do grupo há alguns meses e mandado para o time de juniores por problemas extra-campo, Alerrandro deu a volta por cima e mostra que pode ser acionado caso o Pastor tenha que ser substituído.

No próximo domingo (17), o Galo terá pela frente o América, vice-líder com um ponto a menos. As duas equipes se enfrentam às 16h, no Mineirão. Antes, o desafio será pela Libertadores. Amanhã, às 21h30, Levir e seus comandados terão pela frente o Nacional, em Montevidéu.