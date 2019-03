Após ser eliminado da Superliga nessa quarta-feira (27) diante do Sesc-Rio, o Fiat Minas já se mexe no mercado para formar seu novo elenco. A equipe deve passar por uma reformulação e contar com novos atletas para a próxima temporada.

O jornalista Daniel Ottoni, do O Tempo divulgou que o levantador Marlon, o central Flávio e os ponteiros Bob e Piá não permanecem no clube e vão atuar por outras equipes. A informação foi confirmada pelo chefe de departamento de vôlei do clube, Carlos Castanheira (Cebola)

O dirigente da equipe minastenista disse que o clube está no mercado nacional e internacional buscando jogadores que possam suprir as necessidades do time. O clube, inclusive, já fez proposta para alguns atletas, que não tiveram o nome revelado.

Uma das perdas do Fiat Minas, o central Flávio encerra uma passagem de mais de 10 anos pelo clube, somando seus anos como atleta da base e profissional. O meio-de-rede foi um dos destaques do Fiat/Minas na Superliga e está no topo de algumas estatísticas do campeonato.

Ao lado de Carlos Wennder, do Vôlei Itapetininga, Flávio foi quem mais marcou pontos de bloqueio na competição até o momento. No quesito aproveitamento de ataque, o central aparece na segunda colocação, com 66% de aproveitamento. Apenas 1% atrás do líder Isac, do Sada Cruzeiro.

*Hugo Lobão

Sob Supervisão de Alexandre Simões