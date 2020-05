Presente em 12 dos 13 jogos que o Atlético disputou nesta temporada, o meia Hyoran é mais um que comemora o retorno das atividades após o isolamento social de 62 dias, devido à pandemia do novo coronavírus. Contratado junto ao Palmeiras, ele não via a hora de matar saudades da Cidade do Galo.



“É bom estar de volta. Creio que todos no elenco já estavam com saudade dos treinamentos no campo e esse retorno tem sido muito bacana. O clube nos fornece toda a estrutura para que possamos realizar as atividades em segurança e seguindo as medidas de prevenção. Agora, ficamos na expectativa para que as coisas possam voltar ao normal em breve”, comenta o meia, de 27 anos.



Durante a quarentena, Hyoran buscou aproveitar o período ao lado da família e seguiu mantendo a forma física com atividades em casa. Contudo, pra ele, retornar ao Centro de Treinamentos e se preparar para a sequência do ano não tem preço.



“Desde o início, busquei atravessar o período de quarentena da melhor forma possível. Segui uma rotina de atividades físicas em casa e aproveitei ao máximo esse tempo a mais que tive com a minha família. Sinto que isso me ajudou bastante nesta volta, já que retorno bem, fisicamente e psicologicamente”, afirma.

O último jogo oficial do Galo foi em 14 de março. Fora de casa, a equipe venceu o Villa Nova por 3 a 1, em partida que marcou a estreia do técnico Jorge Sampaoli. A duas rodadas do fim da primeira fase, o alvinegro ocupa a terceira posição do campeonato estadual, com 18 pontos.