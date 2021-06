A busca pela primeira vitória na Série A do Campeão Brasileiro marcará o encontro entre Sport x Atlético, neste domingo (6), às 20h30, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 2ª rodada da competição. Enquanto o Atlético teve jogo no meio de semana pela Copa do Brasil, o Leão da Ilha teve a semana inteira para preparação a equipe para o confronto.

O Atlético passa por uma semana complicada devido às diversas ausências por conta de lesões e da convocação de seus atletas para as Eliminatórias e Seleção Olímpica. Tchê Tchê e Hyoran, que treinaram na sexta-feira (4) treinaram no sábado e foram relacionados para a partida, evitando ainda mais desfalques para o técnico Cuca.

O Sport, por outro lado, terá o retorno de Neílton, que não jogou no empate por 2 a 2, na estreia contra o Inter, devido a uma entorse no tornozelo direito. O restante do time deve ser o mesmo do jogo passado, com André e Gustavo como as principais opções de ataque para a segunda etapa.

A FICHA DO JOGO

SPORT

Mailson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Marcão, Júnior Tavares e Thiago Neves; Neilton, Paulinho Moccelin e Mikael. Técnico: Umberto Louzer

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Igor Rabello, Réver e Dodô; Allan, Tchê Tchê, Hyoran e Nacho Fernández; Sasha e Hulk. Técnico: Cuca

DATA: 6 de junho de 2021

HORÁRIO: 20H30

ESTÁDIO: Ilha do Retiro

CIDADE: Recife

MOTIVO: 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Raphael Claus, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Anderson José de Moraes Coelho, todos de São Paulo

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)