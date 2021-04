O Cruzeiro tem uma baixa de última hora para o clássico contra o Atlético, neste domingo (11), e também para a sequência da temporada. Segundo informação da Rádio Itatiaia, o zagueiro Manoel está fora do duelo.

O defensor está conversando com a diretoria celeste para se transferir ao Fluminense e deve resolver sua situação nos bastidores em breve.

Manoel disputou, até agora, 180 partidas e marcou 13 gols pelo Cruzeiro.

O Cruzeiro confirmou, por meio de nota oficial, a situação de Manoel.

Confira abaixo a posição da Raposa:

"O Cruzeiro Esporte Clube informa que o atleta Manoel não será relacionado para a partida deste domingo, diante do Atlético. O jogador procurou a comissão técnica na manhã deste sábado, manifestando o desejo de não mais atuar pelo clube.

Manoel retornou ao Cruzeiro ano passado e foi parceiro do clube ao aceitar se adequar ao momento de austeridade financeira pelo qual passa a instituição. Em campo, sempre demonstrou comprometimento no dia a dia e nos jogos, sendo uma referência para seus companheiros.

Nos últimos meses, o Cruzeiro tem feito todos os esforços possíveis para tentar viabilizar a renovação do contrato do atleta, que vencerá em dois meses, dada a sua importância para o elenco. Considerando a alta pedida do atleta e de seu staff para a renovação, o Clube entendia que a negociação ainda estava em andamento e seguia buscando alternativas para que a pedida do jogador pudesse se adequar à realidade de momento da instituição.

No entanto, na manhã deste sábado, antes do último treino em preparação para o clássico contra o Atlético, Manoel se dirigiu à comissão técnica e externou sua vontade de deixar o clube, justificando não estar 100% focado no importante duelo deste domingo, para que finalize a negociação em curso que ele possui com outra equipe, que ofereceu valores acima da realidade celeste, e compatíveis com o pedido fora da realidade que o jogador já havia manifestado ao Cruzeiro.

O clube informa que passa por um momento de austeridade, de grande responsabilidade, e não fará nada além de suas possibilidades financeiras, continuando firme no propósito de reorganização fora das quatro linhas, valorizando os atletas jovens, da Base e o trabalho de seus profissionais que estão focados nas diretrizes e objetivos da instituição, buscando pela excelência em um projeto de médio a longo prazo, para que o Cruzeiro se recoloque na Série A e em uma situação financeira condizente ao seu protagonismo e tradição."