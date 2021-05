A lista de favoritos ao título da Série A do Campeonato Brasileiro de 2021 não tem mais do que seis clubes. O atual campeão, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, tentam defender a hegemonia do chamado eixo Rio-São Paulo contando com a concorrência de Atlético, Grêmio e Internacional.

Dificilmente a taça deixará de ficar com um desses seis, mas o retrospecto mostra que a tarefa é mais complicada para mineiros e gaúchos, pois na Era dos Pontos Corridos, iniciada em 2003, o placar, após 18 edições disputadas, é de 15 a 3 para o eixo Rio-São Paulo.

Cuca começa a viver neste domingo, diante do Fortaleza, o desafio de levar o Atlético à conquista do Campeonato Brasileiro, que o clube não vence há 50 anos

Além disso, os três clubes vivem grandes jejuns na competição. O Galo, se não for campeão em 2021, completa 50 anos sem a taça, o Colorado, 42, e o tricolor gaúcho, 25.

Dos clubes fora do eixo, o único a conquistar o título foi o Cruzeiro, dono dos três títulos da conta de 15 a 3, com os troféus de 2003 e o bicampeonato em 2013 e 2014. A Raposa disputa nesta temporada 2021, pela segunda vez consecutiva, a Série B do Campeonato Brasileiro, fruto do rebaixamento em 2019.

Histórico

O Campeonato Brasileiro teve vários nomes, formatos, mas eras pode-se garantir que são três as principais. E comparando as primeiras 18 edições de cada uma delas, o período dos pontos corridos é o de maior desequilíbrio entre clubes do eixo e dos outros estados.

Em dezembro de 2010, a CBF promoveu a unificação dos títulos nacionais, considerando o início do Campeonato Brasileiro com a disputa da Taça Brasil, em 1959, numa edição vencida pelo Bahia.

A 18ª edição, considerando 1959 como a primeira, foi em 1976. E o placar pró eixo Rio-São Paulo foi de 13 a 5, pois além dos baianos, Cruzeiro (1966), Atlético (1971) e Internacional (1975 e 1976) foram campeões brasileiros no período.

Se o ano inicial do Brasileirão for considerado 1971, quando o Galo ganhou sua única taça, tem início a era de maior equilíbrio, pois o placar para paulistas e cariocas é de 10 a 8.

Neste período, que termina em 1986, Atlético (1971), Internacional (1975, 1976 e 1979) e Grêmio (1981) levantaram a taça. A briga do trio a partir deste domingo, quando fazem suas estreias na Série A do Campeonato Brasileiro de 2021, é repetir o feito cruzeirense e soltar o grito de campeão nesta Era dos Pontos Corridos.