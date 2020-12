Durante a semana, a notícia de que o meia-atacante argentino Martín Benítez estaria na mira do Atlético agitou a imprensa local e virou assunto entre os torcedores. Com os direitos econômicos vinculados ao Independiente-ARG, o jogador estava cedido ao Vasco até o fim da temporada e, neste sábado (26), se despediu dos companheiros de Colina.

Como o cruzmaltino não exerceu a prioridade de compra, estipulada em 4 milhões de dólares, Benítez retornará ao 'Rojo', como confirma ao Hoje em Dia o diretor Jorge Damiani. Ainda segundo ele, até o momento não houve nenhuma proposta do clube mineiro para contar com o atleta de 26 anos.

A informação sobre o interesse do Atlético no meia-atacante foi publicada inicialmente pela Rádio Itatiaia, e confirmada pelo Hoje em Dia com o próprio Jor Damiani.

“Oficialmente não (teve proposta do Alvinegro), mas sei que há um interesse real. Creio que vão se reunir com os representantes. Grêmio, Palmeiras e Santos também demonstraram interesse”, disse o dirigente.

Na ocasião, Damiani afirmou ainda que o Independiente tem interesse apenas na venda do jogador, nas condições que foram propostas ao Vasco.