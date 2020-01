Depois de boa passagem pelo Vitória na Série B do Brasileirão na temporada passada, o volante Lucas Cândido deve novamente ser emprestado pelo Atlético em 2020. Inclusive, ele já conta com interessados. Apesar da indefinição quanto ao elenco por parte da nova comissão técnica do alvinegro, o jogador dificilmente seria aproveitado e já discute seu futuro.

Alguns clubes que disputarão o Campeonato Paulista fizeram contato com os representantes do jogador de 26 anos e abriram conversas para um novo empréstimo. O atleta vê com bons olhos a oportunidade de disputar o Estadual de São Paulo e manter a sequência de jogos adquirida no clube baiano em 2019.

O objetivo de Cândido e de seu estafe é acelerar a definição de novo clube para que inicie a pré-temporada com os novos companheiros e adquira o mais rápido possível entrosamento e condicionamento físico ideais.

No ano passado, antes de ser emprestado ao Vitória, Lucas Cândido estendeu seu contrato com o Galo até o fim de 2021. Antes da concretização do negócio com o Leão, o atleta teve conversas com o Coritiba e com clubes do futebol português.