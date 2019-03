Em processo de preparação para o Campeonato Mineiro, Taça BH de Futebol Júnior e Copa do Brasil, a A.M.D.H. (Associação Mineira de Desenvolvimento Humano), faz, a partir dessa terça-feira (12), uma excursão para o Rio de Janeiro.

Voltada para a formação de jovens jogadores para o futebol brasileiro, a equipe sediada em Betim mandará a campo as equipes Sub-17 (juvenil) e Sub-15 (infantil), que vão enfrentar o Vasco, o Fluminense e o Petrópolis, em partidas amistosas.

Além dos preparativos para as competições da temporada, os duelos no Rio também têm o intuito de apresentar os atletas para os tradicionais clubes do futebol carioca, já pensando na em uma possível futura captação desses jogadores.

“Teremos uma semana muito rica, na qual enfrentaremos times grandes do Rio, o Fluminense e o Vasco, e poderemos observar atletas do Serrano. Acredito que será algo bastante produtivo para o clube, pois será uma chance de mostrarmos bons atletas, que podem ser observados e até mesmo captados por grandes clubes de lá. Além de tudo isso, serve de preparação para a nossa equipe para as futuras competições da temporada, o Campeonato Mineiro, a Taça BH e a Copa do Brasil”, afirmou Franz Wendel, treinador da categoria sub-17.

Já o técnico do time Sub-15, Plínio Junior, também valoriza a oportunidade de as equipes participarem da excursão.

“É uma experiência muito boa para os meninos. O Brasil é um país muito grande, então o futebol é diferente em cada estado, tem suas peculiaridades. Para os garotos, muito novos, que precisam ainda de rodagem, é algo muito interessante. Além de, claro, pensarmos na formação de nossa equipe, já que ainda estamos em início de temporada. Nosso time é competitivo e esperamos fazer bons jogos lá”, completou Plínio.

Criado em 2012, o setor de futebol da A.M.D.H. tem como principal expoente o atacante Fernando. Revelado no clube, o jogador chamou a atenção do Palmeiras durante a disputa de da Taça BH, em 2016.

O destaque nas categorias de base do clube paulista rendeu uma transferência de cerca de R$24 milhões para o Shakthar Donetsk, da Ucrânia, em junho do ano passado.

Dentro de campo, a equipe também vem fazendo boas campanhas nos torneios regionais, conseguindo, inclusive, um vice-campeonato do Campeonato Mineiro, na categoria Sub-17, nos anos de 2014 e 2017.

Confira a programação de jogos completa da excursão:

12/03/2019 – A.M.D.H. x Fluminense | Xerém, 9h (sub-15) e 10h30 (sub-17)

13/03/2019 – A.M.D.H. x Serrano | Petrópolis, 13h30 (sub-15) e 15h30 (sub-17)

14/03/2019 – A.M.D.H. x Vasco | CT Artsul, 9h (sub-15 e sub-17)