O Fortaleza anunciou nesta quinta-feira (1º), a contratação em definitivo do atacante Edinho, junto ao Atlético, até 31 de dezembro de 2024. Os clubes não informaram os valores envolvidos na negociação.

Adquirido em 2018, o jogador atuou em onze jogos e marcou um gol pelo Galo. Sem conseguir se firmar com a camisa alvinegra, foi emprestado ao próprio Leão do Pici no ano seguinte.

Ganhou nova chance no Alvinegro em 2020, mas, novamente sem destaque foi cedido ao Daejeon Hana Citizen, da Coréia do Sul, onde atuou no primeiro semestre deste ano.

Ao site do Tricolor, Edinho comemorou o retorno ao clube em que ganhou projeção no cenário nacional.

“Estou muito feliz por voltar a minha casa, ao clube que tenho um amor incondicional. Chego muito feliz, muito motivado, maduro e preparado para os desafios, e pronto para conquistarmos os objetivos do clube”, disse o jogador de 26 anos.