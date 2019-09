O Fortaleza anunciou neste domingo o retorno do técnico Rogério Ceni, que havia deixado o clube para comandar o Cruzeiro há menos de dois meses. O ex-goleiro chega para ocupar o lugar de Zé Ricardo, demitido na manhã de sexta-feira, e já estará à beira do gramado na partida contra o Botafogo, nesta segunda-feira, às 20 horas, no Castelão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Rogério Ceni aceitou a proposta do clube cearense no início da madrugada deste domingo e assinou contrato curto, até o dia 15 de dezembro deste ano. Segundo o Fortaleza, o anúncio demorou a ser oficializado em razão de questões pessoais do treinador, "não ocorrendo, durante este tempo, nenhuma intercorrência por questões salariais ou impasse na negociação".



Ceni estava livre após ter sido demitido do Cruzeiro na última quinta-feira. O treinador comandou a equipe celeste em apenas oito jogos, com somente duas vitórias. Ele teve problemas internos com jogadores experientes do elenco e também com a diretoria.



No Fortaleza, a passagem de Zé Ricardo foi ainda mais breve: foram sete jogos e somente uma vitória. Ele tinha sido contratado pelo clube no meio de agosto, justamente para ser o substituto de Ceni.



Com Ceni, também retornam ao Fortaleza os auxiliares Nelson Simões e Charles Hebert, e o preparador físico Danilo Augusto. Eles também estiveram na primeira passagem do treinador pelo clube nordestino. Na ocasião, entre novembro de 2017 e agosto deste ano, o Fortaleza conquistou três títulos (Série B, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense).



O Fortaleza está no 15º lugar da tabela do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos.