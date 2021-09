O Atlético já conhece seu adversário na semifinal da Copa do Brasil. É o Fortaleza, que venceu o São Paulo por 3 a 1, nesta quarta-feira (15), no Castelão, e garantiu a classificação. A equipe cearense construiu o triunfo com gols de Ronald, Henríquez e David. Gabriel Sara descontou para o Tricolor Paulista.

A partida de ida, disputada no Morumbi, havia terminado empatada em 2 a 2. É a primeira vez que o Leão do Pici chega a essa fase do torneio de mata-mata.

Mais cedo, também nesta quarta, o Atlético avançou à semi ao vencer o Fluminense por 1 a 0, com um gol de Hulk, no Mineirão.

Na outra chave, o Flamengo, que venceu o Grêmio por 2 a 0, vai enfrentar o Athletico-PR, responsável por eliminar o Santos, com um triunfo por 1 a 0, na última terça.

A princípio, as datas reservadas pela Confederação Brasileira de Futebol para a disputa das semifinais são 20 e 27 de outubro, ainda sem horário definido. Os quatro finalistas agora aguardam a entidade máxima do futebol brasileiro para o sorteio que definirá a ordem dos mandos de campo.

