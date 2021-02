"Com muita raça e orgulho para vencer". O trecho do hino do Atlético, se tornou uma espécie de mantra para um torcedor bem especial do Alvinegro. Hoje, aos 33 anos, Tiago Clemente Mansur, o Tiaguinho, luta com todas as forças para seguir sendo a alegria da família. Forte como Hulk (o personagem da Marvel e também o novo atacante do Galo), ele conta com a ajuda de todas as torcidas para conseguir uma fundamental ajuda.

Portador da Epidermólise Bolhosa, doença não contagiosa que tem como principal característica o aparecimento de bolhas, especialmente nas áreas de maior atrito, e nas mucosas, causando assim lesões profundas podem produzir cicatrizes semelhantes às das queimaduras, Tiaguinho também batalha para se curar de um carcinoma de pele (câncer), descoberto no fim do ano passado.

Por meio das redes sociais, a família tem a meta de arrecadar R$ 20 mil, sendo que metade do valor já foi alcançado. O objetivo é ajudar nos custos do tratamento e também conseguir uma cadeira de rodas elétrica, já que a que ele usa atualmente foi emprestada por uma ONG.

Natural de Itabirito, Região Metropolitana de Belo Horizonte, este atleticano fanático está na capital para retirar os tumores; nesta quinta-feira (18), inclusive, foi realizado o procedimento. Assim que retornar para casa, ele poderá, novamente, ter a companhia dos inseparáveis amigos, com quem joga video-game e o velho e bom "futebol de botão", uma das paixões que tem desde crriança. Dona Sandra, a mãe, e Cristiane, a irmã, acompanham de perto a batalha.

Bastante querido por todos, Tiaguinho, mesmo com as limitações, tem uma vida normal. Por causa do bullying na infância, ele deixou a escola ainda na quinta-série. Alfabetizado, porém, sabe ler e escrever. Hoje, mais maduro e acostumado com as dores trazidas pela doença, encanta a todos pela simpatia e pela alegria de viver.Com certeza, um exemplo a ser seguido.

Em 2017, inclusive, o atleticano pôde conhecer os ídolos na Cidade do Galo. Robinho e Luan, dois deles.

Para fazer sua doação e conhecer mais sobre o Tiaguinho, clique aqui.