Uma tarde de estreias, mas também de "até logo". Assim foi a vitória do Atlético por 3 a 0 sobre o Coimbra. Na partida válida pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, o técnico Cuca e o meia Nacho Fernández "debutaram" pelo Alvinegro e iniciaram bem o ciclo pelo clube.

Homem do jogo, o meia argentino só não fez chover no Gigante da Pampulha. Com um gol, uma assistência e uma penalidade sofrida, tudo isso ainda nos 45 minuto iniciais, o camisa 26 deu belo cartão de visitas para os torcedores.

Cuca, por sua vez, mudou totalmente o time que vinha sendo comandado pelo interino Lucas Gonçalves. Sem a presença dos jovens da base e promovendo o retorno de algumas peças consideradas titulares - 14 jogadores tiveram um período de descanso após o encerramento da temporada 2020 -, o curitibano de 57 anos começou a dar cara e identidade ao alvinegro.

Com o resultado, o Atlético chegou aos 15 pontos e, líder isolado, segue com 100% de aproveitamento no Estadual. Além disso, chegou aos 15 gols marcados, mantendo a média de três tentos por partida.

Até logo

Contudo, um novo show de Nacho e companhia ainda não tem dada para acontecer. Por causa da "Onda Roxa" no Estado, a competição será paralisada por decreto de Romeu Zema (Novo). De acordo com o governador, o aumento do número de infecções e mortes pela Covid-19 não abre brecha para que eventos esportivos fiquem de fora do programa do Minas Consciente.

Cabe lembrar que, pelo menos até o último dia de março, todos os municípios mineiros terão toque de recolher a partir das 20h e outras medidas restritivas para tentar desalecerar a proliferação do vírus.

Ausências

Assim que saiu a escalação, alguns torcedores estranharam as ausências de quatro jogadores: Réver, Arana, Alan Franco e Savarino. O capitão, o equatoriano e o venezuelano aprimoram a parte física; o lateral-esquerdo, por sua vez, está em isolamento, pois a esposa apresentou sintomas do novo coronavírus.

Diego Tardelli segue se tratando de uma lesão muscular na coxa. Marrony, artilheiro da equipe com três gols, cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido.