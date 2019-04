Além de encaminhar a classificação do Cruzeiro para a decisão do Campeonato Mineiro, os três gols marcados na vitória por 3 a 2 sobre o América, no último domingo (31), no jogo de ida da semifinal do Estadual, deram a Fred duas importantes marcas.

Com o hat-trick sobre o Coelho, o camisa 9 da Raposa se tornou o primeiro jogador a marcar 30 gols no Independência (confira a lista abaixo), desde que o estádio foi reinaugurado em 2012.

De quebra, o centroavante assumiu artilharia isolada da nova Era da arena, superando Jô, que tem 27 gols no estádio.

A cereja do bolo foi a conquista da ponta da tabela de goleadores do Campeonato Mineiro, com 10 gols, superando Alerrandro, do Atlético, que tem oito gols.

Além dos três tentos com a camisa celeste, “Don Fredón” balançou as redes do Novo Independência 24 vezes pelo Atlético, e em outras três oportunidades pelo Fluminense.

Rivais na cola

Se o antigo artilheiro da nova Era do estádio está longe do futebol mineiro desde 2015, os dois jogadores que mais se aproximam de Fred na lista de principais marcadores do estádio ainda estão na ativa com a camisa do arquirrival.

Com 26 gols, o atacante Luan aparece em terceiro na lista de artilheiros, seguido por Ricardo Oliveira, que tem 21 tentos no Novo Independência.

Gols de Fred no Novo Independência

2019

31/3 América 2 x 3 Cruzeiro - 3 gols (Min)

2017

Atlético 4 x 3 Grêmio - 1 gol (Bra)

Atlético 3 x 2 Atlético-GO - 1 gol (Bra)

Atlético 2 x 3 Chapecoense - 1 gol (Bra)

Atlético 3 x 1 Cruzeiro - 2 gols (Bra)

Atlético 2 x 2 Sport - 1 gol (Bra)

Atlético 1 x 0 Avaí - 1 gol (Bra)

Atlético 2 x 0 Paraná - 1 gol (CB)

Atlético 4 x 1 Godoy Cruz - 1 gol (LIB)

Atlético 5 x 2 Sport Boys - 4 gols (LIB)

Atlético 2 x 0 URT - 1 gol (Min)

Atlético 2 x 1 Villa Nova - 1 gol (Min)

Atlético 3 x 0 Uberlândia - 1 gol (Min)

Atlético 2 x 0 Joinville - 1 gol (PL)

Atlético 1 x 0 América-TO - 1 gol (Min)

2016

Atlético 3 x 0 Figueirense - 1 gol (Bra)

Atlético 3 x 1 Internacional - 1 gol (Bra)

Atlético 2 x 1 Vitória - 2 gols (Bra)

Atlético 3 x 0 Santa Cruz - 1 gol (Bra)

Atlético 2 x 3 Cruzeiro - 1 gol (Bra)

América 0 x 1 Fluminense - (Bra)

2012

Cruzeiro 1 x 1 Fluminense – (Bra)

Atlético 3 x 2 Fluminense – 1 gol (Bra)

Min - Mineiro

Bra - Brasileiro

LIB - Libertadores

PL - Primeira Liga