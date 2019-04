O Cruzeiro venceu o primeiro duelo da grande final do Campeonato Mineiro. Com a vitória por 2 a 1, o clube celeste joga por um empate no jogo de volta, com mando do Atlético.

Na saída de campo, o centroavante destacou que a equipe deve se portar como de costume nas partidas fora de casa. Buscando a vitória.

Fred marcou o que seria o terceiro gol do Cruzeiro, mas após consulta ao VAR, o árbitro assinalou um toque de mão do atacante e acabou anulando o gol. Ainda na saída de campo, Fred disse que não sentiu a bola tocando em seu braço.

"Jogar normal, como sempre jogamos fora na Libertadores, no Mineiro. Ir lá (para a segunda partida) e tentar fazer um jogo de igual para igual. A vantagem passou para o nosso lado, mas é mínima. Temos que jogar para vencer", disse Fred, atacante do Cruzeiro, que afirmou não ter sentido o toque da bola na mão no gol anulado com auxílio do VAR,” disse o artilheiro do Campeonato Mineiro.

A segunda e decisiva partida acontece no próximo sábado e ainda não tem local definido. A diretoria atleticana tem até esta segunda-feira (15) para decidir se o clube vai optar por decidir o campeonato no Mineirão ou no Independência.

Hugo Lobão Sob supervisão de Alexandre Simões