O gol que garantiu o empate por 1 a 1 do Fluminense com o River Plate, da Argentina, na última quinta-feira (22), no Maracanã, na estreia das duas equipes no Grupo D da Copa Libertadores, colocou o atacante Fred no Top 5 de artilheiros brasileiros na competição, num ranking recheado de bolas na rede conquistadas com as camisas de Atlético e Cruzeiro.

O centroavante do tricolor carioca chegou a seu 19º gol na principal competição de clubes da América do Sul, sendo que seis foram pelo Atlético (2017) e quatro pelo Cruzeiro (2019). Ele empatou na quinta colocação com dois jogadores que marcaram na competição com a camisa atleticana, os também centroavantes Guilherme e Ricardo Oliveira.

Fred marcou gols na Libertadores com as camisas de Cruzeiro (2019) e Atlético (2017) Fred marcou gols na Libertadores com as camisas de Cruzeiro (2019) e Atlético (2017)

Guilherme é o jogador com mais gols pelo Atlético numa única edição de Libertadores, com os nove marcados em 2000. Isso representa 47,3% dos seus gols na competição.

Na última participação alvinegra, em 2019, Ricardo Oliveira fez cinco dos seus 19 gols no torneio vestindo a camisa 9 atleticana.

Agora, com mais um gol de Fred, sendo que o Fluminense disputa pelo menos mais cinco partidas no Grupo D nesta edição, Guilherme e Ricardo Oliveira deixam o Top 5 de goleadores brasileiros na Copa Libertadores.

Cruzeirenses

O próximo alvo de Fred no ranking de artilheiros brasileiros na Libertadores é Jairzinho, que fez 21 gols na competição sendo 12 deles com a camisa cruzeirense, na edição de 1976, que foi conquistada pela Raposa.

O Furacão da Copa de 1970 ocupa a quarta posição na lista, que tem na terceira posição Célio, um caso curioso, pois ele balançou a rede 22 vezes na competição, mas com a camisa do Nacional, do Uruguai.

Fred fez seu 19º gol na Libertadores no empate por 1 a 1 com o River Plate, na última quinta-feira, no Maracanã Fred fez seu 19º gol na Libertadores no empate por 1 a 1 com o River Plate, na última quinta-feira, no Maracanã

O segundo lugar é de Palhinha, que tem 25 gols, 20 deles pelo Cruzeiro nas edições de 1975 e 1976, sendo que nesta última ele foi, além de campeão, o goleador da competição com 13 gols.

O brasileiro com mais gols na Libertadores é Luizão, jogador com mais gols numa única edição com os 14 que ele marcou pelo Corinthians em 2000. No total, foram 29, dez a mais que Fred, que tem como desafio particular em 2021 subir de posição no Top 5 dos goleadores canarinho na maior competição de clubes da América.