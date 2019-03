Além de ter assumido a ponta da artilharia do Campeonato Mineiro, os três gols marcados por Fred contra o América, neste domingo (31), no Independência, pela fase semifinal, estabeleceram uma nova marca na carreira do atacante: é a terceira vez que ele faz um “hat-trick” contra o clube que o revelou.

Curiosamente, todas elas aconteceram no Campeonato Mineiro. A primeira foi na passagem anterior de Fred pelo Cruzeiro, quando o clube celeste aplicou uma goleada de 4 a 0, no Mineirão, em 27 de fevereiro de 2005, pela sétima rodada do certame regional. Na época, o atacante tinha menos de um ano no rival do América.

Logo depois, Fred foi para o exterior, vestindo a camisa do Olympique de Marselha, retornando ao futebol brasileiro em 2009. No time carioca, no entanto, de 2009 a 2016 não repetiu a façanha. O “hat-trick” só veio a acontecer novamente no Atlético, em 9 de fevereiro de 2017, na vitória de 4 a 1, no Mineirão.

Desta vez, a marca teve sabor especial. Além da vitória de 3 a 2, que deixa o Cruzeiro perto da vaga para a final do Mineiro, ele passa Alerrandro, do Atlético, na artilharia da competição. Agora ele conta com dez gols, dois a mais do jovem atacante do arquirrival.“Feliz demais pela partida e pelos gols, em especial por ser num clássico”, comemorou Fred após o apito final.