“O Cruzeiro pode deixar hoje a zona de rebaixamento”. Parece déjà-vu! Quantas vezes o torcedor celeste não leu ou ouviu essa frase? Sim, em várias rodadas deste Brasileirão. Ela volta à baila nesta quinta-feira (31), às 21h30, contra o Botafogo, no Engenhão, pela 29ª jornada. Para, enfim, transformá-la em “A Raposa deixou o Z-4”, o time mineiro conta com o faro de gol de Fred, que, curiosamente, tem o Fogão como sua principal vítima.

O alvinegro é a equipe que mais sofreu gols do atacante: foram 18, em 28 partidas (média de 0,64 por duelo). Existe apenas uma ressalva nessa estatística. O primeiro embate envolvendo o centroavante e o clube carioca foi anulado, por fazer parte do escândalo da Máfia do Apito de 2005, ano em que houve um esquema de manipulação de resultados.

Naquela ocasião, o Cruzeiro goleou por 4 a 1, com dois gols de Fred. O jogo foi anulado no Brasileiro, mas aconteceu, assim como os tentos do Don Fredon.

A boa média de gols de Fred sobre o Botafogo foi construída com as camisas de Fluminense, Atlético e Cruzeiro. Ironicamente, o retrospecto recente contra o Fogão não é dos melhores. O centroavante passou em branco nos quatro últimos encontros com o time carioca, sendo três pelo Galo e um pela Raposa. Esse hiato já havia acontecido uma vez, quando defendia as cores do Fluminense.

Outro tabu que o avante tentará destruir é o com relação aos gols com bola rolando: o último que teve sua assinatura se deu contra o CSA, em 25 de agosto. Nos quase dois meses que vieram a seguir, ele estufou as redes três vezes, todas as vezes por meio de cobranças de penalidade. Bem, mas se vier um triunfo azul, novamente com tento de pênalti, a missão terá sido cumprida.

BOTAFOGO X CRUZEIRO

Motivo: 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Engenhão

Horário: 21h30

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira (RN), auxiliado por Jean Marcio dos Santos (RN) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Transmissão: Premiere

BOTAFOGO

Gatito; Marcinho, Carli, Gabriel e Yuri; João Paulo, Cícero (Alex Santana), Diego Souza, Luiz Fernando e Valencia; Victor Rangel (Alex Santana)

Técnico: Alberto Valentim

CRUZEIRO

Fábio; Orejuela, Cacá, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique e Éderson; Robinho, Thiago Neves e David; Fred

Técnico: Abel Braga