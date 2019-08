Uma cidade fria, assim como o clima para La Equidad x Atlético, duelo marcado para às 21h de hoje no El Campín. Assim pode ser traduzida a expectativa dos colombianos para o segundo embate das quartas de final da Copa Sul-Americana. Para se ter ideia da pouca atenção dada ao jogo, nada foi escrito na edição de ontem do principal jornal da cidade, o El Tiempo.

Visto como um clube "niño" (pequeno), o Equidad recorreu aos torcedores dos gigantes do país e transformou a partida contra os brasileiros numa causa de patriotismo. Tentando encher as arquibancadas, a diretoria fez campanha para que os colombianos abraçem os comandados de Humberto Sierra nesta terça-feira e sejam um 12º jogador.

Na chegada do Atlético, na manhã de ontem, alguns veículos da mídia local estiveram no aeroporto e a principal pergunta feita ao zagueiro Réver foi sobre a qualidade do adversário. Capitão do alvinegro, o camisa 4 pregou muito respeito e destacou a boa partida que o rival desta noite fez em Belo Horizonte, na vitória atleticana por 2 a 1.

Dividindo a delegação em partes, os mineiros terão força máxima para encarar os colombianos. O único desfalque segue sendo o goleiro Victor, que aprimora a parte física após uma tendinite do joelho. Às 5h da manhã desta segunda, desembarcaram às 5h (7h do Brasil), Chará, Patric, Jair, Elias, Fernando Caixeta (goleiro), Vinícius e Luan. Hulk e o jovem Victor Mendes chegaram às 9h40 acompanhados do médico do clube Rodrigo Lasmar. O restante do elenco e comissão técnica chegaram por volta das 11h (13h em BH).

A expectativa é que os termômetros marquem no máximo 17 graus no El Campín. As noites em Bogotá têm sido de frio, chegando aos 8 graus. Mais do que a altitude, a temperatura é que mais causou curiosidade nos atleticanos quando chegaram à Colômbia.

Para enfrentar o Equidad, o técnico Rodrigo Santana deverá repetir a equipe que esteve em campo no duelo do Independência; Cleiton, Patric, Igor Rabelo, Réver, Fábio Santos; Jair, Elias, Cazares, Vinícius, Chará e Ricardo Oliveira.

LA EQUIDAD

x

ATLÉTICO

Copa Sul-Americana (quartas de final/jogo de volta)

LA EQUIDAD

Novoa; Pacheco, Arboleda, Riquett e Torralvo; Camacho, Lima, Motta, Mahecha e Barona; Peralta

Técnico: Humberto Sierra

ATLÉTICO

Cleiton, Patric, Igor Rabelo, Réver, Fábio Santos; Jair, Elias, Cazares, Vinícius, Chará e Ricardo Oliveira

Técnico: Rodrigo Santana

HORÁRIO: 21H30

LOCAL: Estádio El Campín (Bogotá)

ARBITRAGEM: Esteban Ostojich, auxiliado por Gabriel Popovits e Martín Soppi (todos do Uruguai).

VAR: Leodan González (Uruguai).

TRANSMISSÃO: DAZN (streaming)