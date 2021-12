Torcedores do Atlético espalhados em vários bares de Belo Horizonte explodiram em festa no empate do Ceará, com gol de Rick, aos 25 minutos do segundo tempo. Mas, logo em seguida, aos 33 minutos, se frustaram com o tento de Matheuzinho, recolocando o Flamengo em vantagem: 2 a 1. O primeiro gol foi anotado por Gabriel, na primeira etapa.

Se mantiver esse resultado, o Urubu continua na disputa do título. A partida segue em andamento, no Maracanã.

O Atlético soma 78 pontos, oito a mais que o Rubro-Negro.

Na quinta-feira (2), às 18h, o Galo encara o Bahia, em Salvador.