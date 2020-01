O Coimbra estreou na elite do Campeonato Mineiro com empate em 1 a 1 com a URT, nesta terça-feira (21), no Independência.



Os gols saíram na etapa final. Aos 3 minutos, o atacante Roni abriu o placar para o time de Patos de Minas após falha da zaga da equipe de Contagem. O empate do Coimbra aconteceu aos 25 minutos, com o experiente Carciano, após cobrança de escanteio.

Na segunda rodada, o Coimbra enfrentará o Boa Esporte, em Varginha, no domingo (26). No mesmo dia, a URT jogará em casa contra o Patrocinense.