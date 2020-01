O árbitro João Batista roubou a cena no duelo entre Tupi e Athletico-PR, nesta segunda-feira (13), pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aos 5 minutos do segundo tempo, após um pedido de pênalti dos jogadores do Tupi, o "dono do apito" caiu no gramado.



O juiz se machucou sozinho e teve que deixar a partida na maca. Gabriel Castro Dourado substituiu João Batista, que recebeu atendimento na ambulância do estádio Novelli Júnior, em Itu.

O Tupi vencia o jogo por 1 a 0, com gol de Neném, aos 37 minutos do primeiro tempo. Mas, aos 16 e aos 29 da etapa final, Mingotti e Jajá marcaram os gols da virada do Athletico-PR. Com o resultado, a equipe mineira foi eliminada da competição.



