A Seleção Brasileira masculina encontrou dificuldades para superar o ferrolho do Egito, mas com um gol de Matheus Cunha conquistou a vitória e a classificação para as semifinais nos Jogos Olímpicos de Tóquio, neste sábado (31).

O adversário na próxima fase sairá do ganhador entre México e Coreia do Sul.

O tento do Brasil se deu aos 36 minutos, depois que Matheus Cunha aproveitou a jogada e o passe de Richarlison para colocar a bola no canto direito do goleiro.

O gol mantém a invencibilidade da Seleção na Olimpíada. Até agora, o time venceu a Alemanha (4 a 2), a Arábia Saudita (3 a 1) e o Egito e empatou com a Costa do Marfim (0 a 0).