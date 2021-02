Aos 19 minutos do primeiro tempo, Sasha estufou as redes do Bahia e chegou a seu oitavo gol no Brasileirão, se tornando o vice-artilheiro do Atlético no campeonato, ao lado de Hyoran. O primeiro colocado nesta lista é Keno, autor de dez tentos. Savarino é o quarto, com sete. Mas nada disso está fazendo a diferença para o Galo na luta pelo título.

Apesar de ter voltado a marcar gol, após duas partidas consecutivas em branco – a derrota por 1 a 0 para o Goiás e o empate em 0 a 0 com o Fluminense –, a equipe mineira pode deixar de ser postulante à taça, matematicamente, neste domingo (14), caso Internacional (66 pontos) ou Flamengo (65) vença seu adversário – Vasco e Corinthians, respectivamente.

Com a vantagem no placar construída no primeiro tempo, o Galo foi para o intervalo ciente de que deveria produzir mais para garantir o triunfo. “Resultado importante para a busca do título, mas também para tirar o Bahia de trás. A gente entrou dormindo, eles tiveram chances e não souberam aproveitar. Nós tivemos a nossa e aproveitamos. Agora eles precisarão sair pois precisam do resultado”, disse Sasha ao Premiere.

Na segunda etapa, porém, o Bahia chegou ao empate com Rossi, e o Galo acumulou mais uma atuação ruim. Nenhum jogador do Alvinegro quis conceder entrevista ao Premiere ao fim da partida. Não faz diferença. O que faria diferença era vencer. E isso o Atlético não consegue há três rodadas.