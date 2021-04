Os seis times brasileiros classificados para a atual edição da Copa Sul-Americana ficaram sabendo nesta segunda-feira (12) as datas das suas estreias na competição, após a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciar a tabela detalha do torneio.

Em 20 de abril entrarão em campo o Atlético-GO, que enfrenta o Newell's Old Boys (Argentina), e o Athletico-PR, que terá pela frente o Aucas (Equador). Um dia depois será a vez de o Ceará entrar em campo contra o Jorge Wilstermann (Bolívia) e de o Bahia encarar de Montevideo City ou Fenix, ambas equipes uruguaias.

Os dois últimos brasileiros a estrearem na competição serão o Bragantino e o Corinthians, que entram em campo em 22 de abril. O Massa Bruta medirá forças com o Tolima (Colômbia) e o Timão pegará o River Plate (Paraguai).

Ainda há a possibilidade de Santos e Grêmio entrarem na Sul-Americana caso não se classifiquem para a fase de grupos da Copa Libertadores. O Peixe disputa a fase prévia da Libertadores com o San Lorenzo (Argentina) e o Tricolor com o Independiente del Valle (Equador).



