A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta quinta-feira (6) que a partida entre Brasil e Equador, válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar (2022), acontecerá às 21h30 (horário de Brasília) de 4 de junho no estádio Beira Rio, em Porto Alegre.



No final de abril, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já havia tornado público a data e o local de realização da partida, mas ainda faltava a confirmação do horário, o que foi feito nesta quinta.

Além disso, foi confimado que quatro dias depois (8 de junho), a equipe comandada pelo técnico Tite medirá forças com o Paraguai em Assunção a partir das 20h30. As duas partidas acontecem antes do início da participação da seleção brasileira na Copa América, programada para acontecer entre 11 de junho e 10 de julho na Argentina e na Colômbia.

O Brasil é o líder das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo com 100% de aproveitamento, com 4 vitórias em 4 partidas.



