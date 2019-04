Cruzeiro e Atlético disputam no próximo domingo (14), às 16h, no Mineirão, o 50º clássico entre eles válido por uma decisão de Campeonato Mineiro. Iniciada em 1940, com a decisão do título daquela temporada, a história das finais estaduais entre os dois rivais terá em 2019 o seu 23º capítulo, no que se refere à disputa do título.

E nos 22 capítulos anteriores, atleticanos e cruzeirenses se enfrentaram 49 vezes, num retrospecto formado por finais de jogo único, como em 1972 e 1990, ambos com vitória celeste, mas também com quatro clássicos decisivos, o que aconteceu apenas uma vez, na conquista alvinegra de 1963 que foi disputada no ano seguinte.

O Cruzeiro leva a melhor no retrospecto geral, com 13 títulos contra oito do Atlético. A edição de 1956 teve a taça dividida entre os dois clubes após uma batalha nos tribunais pela escalação irregular de um jogador pelo Galo.

A vantagem cruzeirense é fruto da hegemonia do clube na chamada Era Mineirão, entre 1965, quando o estádio foi inaugurado, e 2009, última final entre os dois clubes que ele sediou antes da reforma para as Copas das Confederações (2013) e do Mundo (2014).

Neste período, 13 das 22 decisões diretas entre Cruzeiro e Atlético foram disputadas, com o Gigante da Pampulha sendo o palco de todos os jogos. Foram nove taças cruzeirenses e apenas quatro atleticanas.

Nova Era

A reforma do Mineirão provocou duas mudanças na história das finais entre os dois rivais. Em 2011, sem estádio em Belo Horizonte, eles se enfrentaram na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, na única decisão entre eles disputada no interior e que foi vencida pelo Cruzeiro.

Será a terceira decisão seguida entre os dois rivais, algo que aconteceu também em 2007, 2008 e 2009

Nas últimas quatro vezes em que eles se enfrentaram disputando o título estadual, o Galo mandou suas partidas no Independência, e a Raposa, no Mineirão.

E reina o equilíbrio, com dois títulos para cada lado, com os atleticanos levando a melhor em 2013 e 2017, e os cruzeirenses em 2014 e 2018.

Na chamada Era das Novas Arenas, iniciada em 2013, não há vitória do visitante nos jogos decisivos

Nesta década, já foram cinco as finais entre Cruzeiro e Atlético e ninguém conseguiu ainda um bicampeonato, com os rivais se alternando na conquista do título.

História não falta para embalar essa 23ª decisão estadual entre Galo e Raposa.