A final do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético ainda não tem data definida, uma vez que o dia 21 de abril, que estava reservado para a finalíssima, deve ser inviável. É que, caso o jogo de volta da decisão acontecesse nesta data, os dois times seriam prejudicados na Libertadores. Galo e Raposa têm compromissos pela fase de grupos do torneio continental apenas dois dias depois, na terça-feira (23).

A partida de ida já tem data e local marcados: domingo (14), no Mineirão, já que o mando da ida é do Cruzeiro. Mas a pergunta que se faz é: e o Galo, onde vai querer mandar a volta? Na era Novo Independência, o time alvinegro tem mandado decisões no Horto, mas desde o início desta temporada, a diretoria tem dado prioridade ao Gigante da Pampulha.

Para o técnico Levir Culpi, uma coisa é certa. Quem deve decidir não é a comissão técnica. Questionado sobre a qual estádio é a sua preferência ao fim da goleada sobre o Boa Esporte, neste domingo (7), o treinador foi direto "A minha resposta é 'a diretoria escolhe'".

Quarta-feira

Nesta semana, a Federação Mineira de Futebol marcará uma reunião com as direotiras dos rivais para decidir sobre datas e horários das finais. Provavelmente, o Mineiro 2019 deve ser decidido na quarta-feira (17), pois seria o horário mais interessante para a Globo Minas, detentora dos direitos de transmissão do torneio.

Uma coisa é certa. Indpendente do estádio, a diretoria do Atlético não abrirá mão do direito de ter 90% do público a seu favor na final.

