Lisca é o novo técnico do Vasco da Gama. O clube do Rio de Janeiro anunciou nesta terça-feira (20) que o treinador irá ocupar o lugar de Marcelo Cabo, demitido nesta segunda-feira (19). Aos 48 anos, Lisca - que saiu recentemente do América - chega à equipe carioca junto com o auxiliar Márcio Hahn. O principal objetivo é levar o Vasco de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O contrato assinado é válido até o fim deste ano.

Lisca iniciou sua trajetória como treinador nas categorias de base do Internacional, em 1990





Lisca é o novo técnico do Vasco da Gama 💢



Mais informações: https://t.co/b28QYXXEYs#VascoDaGama pic.twitter.com/99wkV4s4sY — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 20, 2021

No América, Lisca ficou 16 meses, levando o Celho às semifinais da Copa do Brasil de 2020, além da vaga na Série A. Ele também foi vice-campeão do Campeonato Mineiro deste ano.

Lisca iniciou sua trajetória como treinador nas categorias de base do Internacional, em 1990. Passou por São Paulo, Grêmio e Fluminense antes de iniciar sua carreira no futebol profissional, em 2007, pelo Brasil de Pelotas. O gaúcho de Porto Alegre ganhou notoriedade após trabalhos de sucesso em clubes do Nordeste, especialmente no Ceará.

Oitavo colacado na Série B, o Cruzmaltino em campo nesta quarta-feira (21) contra o CSA pela 13ª rodada. O jogo, às 21h30 (horário de Brasília), será no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

* Com informações da Agência Brasil e Rádio Nacional



Leia mais:

Em clima de protestos, salários atrasados e flerte com o Z-4 da Série B, Cruzeiro visita o Remo

​'Trio maldito 2021': com Hulk, Savarino e Nacho, Galo encara o Boca por vaga nas quartas da Liberta