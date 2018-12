Na última terça-feira, os agentes que cuidam do interesse de Marcos Rocha - Felipe Russo e André Cury - ne reuniram com representantes de Palmeiras e Atlético para tratar do futuro do jogador. O caminho mais provável, hoje, é a continuidade do lateral-direito no Palmeiras.

Entretanto, ao Hoje em Dia, o diretor de futebol do atual campeão brasileiro, Alexandre Mattos, foi curto ao comentar em que pé anda as tratativas: "Nada novo", respondeu o executivo, por meio de mensagem telefônica.

Marcos Rocha e Palmeiras têm contrato até 31 de dezembro, quando o jogador volta a ser automaticamente atleta do Atlético. O Verdão perdeu o prazo para comprar Marcos Rocha de forma definitiva, em 5 de dezembro. Até aquela data, bastaria o Palmeiras depositar 2 milhões de euros na conta do Galo para ter o lateral em transferência fixa.

O Atlético, com isso, ganhou poder de barganha e até mesmo capacidade de negociar Rocha com outros clubes. Grêmio e Flamengo chegaram a manifestar interesse nos bastidores, mas o Palmeiras segue forte na briga, até pelo desejo do próprio jogador. As conversas estão em o Palmeiras pagar uma quantia inferior aos 2 milhões e compensar no ofertamento de jogadores por empréstimo. Quem virou moeda de troca nesta conversa, mas deve fechar com o Galo independente do Rocha é o atacante Papagaio.

A diretoria alvinegra, enquanto não sabe para onde vai Marcos Rocha, já se adiantou para uma possível saída até de seu sucessor, Emerson, para Europa. Trouxe, nesta sexta-feira, o lateral Guga para fazer exames médicos e assinar por 5 anos.