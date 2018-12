O Atlético trabalha no mercado da bola muito em função de mudar o panorama da zaga tão castigada em 2017 e 2018. O clube tenta as chegadas de Réver e Igor Rabello. Por outro lado, precisa dar definições para Léo Silva, Iago Maidana e Martin Rea. Este, contratado sem não ter jogado ainda pelo clube.

Algumas especulações davam conta que Rea seria devolvido ao Danubio de forma antecipada, agora em janeiro, tendo contrato até julho de 2019. Entretanto, ao Hoje em Dia, o presidente do clube uruguaio que enfrentará justamente o Galo na Libertadores, afirmou desconhecer qualquer negociação do Galo pela quebra do contrato.

"Martin está emprestado (ao Atlético Mineiro) até junho de 2019. Não tenho ideia disso (possibilidade de o Atlético devolver o jogador antes do prazo", afirmou Jorge Lorenzo, ao HD.

O Galo terá as partidas de Juninho, emprestado pelo Palmeiras até 31 de dezembro e muito provavelmente do zagueiro Gabriel, que está na lista de jogadores a serem emprestados em 2019. Aos 21 anos, Rea ficou no banco do Atlético apenas em duas partidas, das 20 em que estava disponível no plantão.