Começou às 16h deste domingo (19), a transmissão da live da TV Galo, pelo YouTube, que apresenta a nova linha de uniforme do Atlético no ano. Antes de a Massa conhecer a camisa para a disputa do Brasileirão, o presidente do clube, Sérgio Sette Câmara, fez um pronunciamento agradecendo a patrocinadores e à marca francesa Le Coq Sportif, responsável pela confecção do material.

Depois disso, os artistas Felipe Hott e Gabi Martins cantaram o hino do alvinegro, o que rendeu comentários antagônicos durante a live. Uma grande parcela dos torcedores elogiou Gabi; por outro lado, alguns criticaram a presença da cantora, personagem principal de uma polêmica nos últimos dias.

Torcedores relembraram de um vídeo em que Gabi canta o hino do Flamengo, um dos rivais da história do Galo.

Participam da apresentação do novo uniforme: Guilherme Arana, Victor, Marquinhos, Keno, Junior Alonso, Éder Aleixo, Leo Silva, Aline Guedes e Emily.

"Queremos usar esse manto o mais rapidamente possível. Vamos estreá-lo no domingo. Infelizmente não poderei usar ainda, por estar suspenso (contra o América), mas depois vou usar e espero marcar gol com esse manto", disse Arana.

A nova camisa não havia sido apresentada até o fechamento desta matéria.