A semana na Cidade do Galo començou com entrevistas de zagueiros. Na segunda-feira (8), o capitão Réver, que voltou das mini-férias concedidas pelo clube, foi quem atendeu à imprensa. Nesta terça (9), a bola da vez foi Gabriel, titular do Alvinegro neste início de temporada.

Dono da posição na equipe alternativa que já venceu três jogos no Campeonato Mineiro, o já experiente prata da casa destacou o bom funcionamento da mescla feita pelo interino Lucas Gonçalves que, além de aproveitar atletas da equipe principal, dá chances aos jovens.

"Estou muito feliz com estes resultados que obtivemos. Soubemos propor nosso jogo e nossa maneira de jogar. Todos que entraram deram conta do recado, como a garotada da base. Deram a vida dentro de campo. Estamos felizes com este início de temporada", destacou Gabriel.

Perguntado sobre o trabalho de Cuca, que adiou a apresentação devido ao agravamento do estado clínico da mãe, Gabriel citou as referências que tem do novo técnico atleticano.

"O Cuca é um grande profissional. Não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas vejo muitas pessoas falando que é um cara fantástico. Em 2013 o Atlético tinha aquele estilo ofensivo e tenho certeza que não vai perder esta marca, achando um ponto de equilíbrio. O Atlético é um time que quer buscar a vitória o tempo todo", comentou.

Outro ponto abordado foi sobre a vontade do atleta de seguir no Atlético. Em 2020, apesar dos poucos jogos e de propostas recebidas, ele acabou permanencendo na Cidade do Galo.

"A minha ideia é permanecer no clube. Sou formado aqui na categoria de base e tenho um amor fora do comum. Espero ser bastante utilizado ao longo da temporada, respeitando claro os meus companheiros. Vou me dedicar ao máximo e o Cuca pode ter certeza que pode confiar em mim e nos demais. O Atlético está muito bem servido", garantiu.

"O Réver e o Junior (Alonso) tiveram um período muito merecido de descanso. A temporada foi muito desgastante. Eles são os titulares da posição. Eu e o Igor vamos seguir trabalhando para buscar nosso espaço", finalizou.

