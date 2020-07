A frase "Papel importante da torcida" nunca foi tão levada a séria no Atlético. Pelo menos é o que o clube demonstrará na partida contra o Patrocinense, na próxima quarta-feira. Para ocupar as cadeiras vazias do Mineirão a diretoria do Galo resolveu colocar nos assentos bonecos personalizados.

E o que chama a atenção é que jogadores ausentes no duelo estarão nas arquibancadas em forma de totem. Lesionados, o zagueiro Gabriel e o volante Gustavo Blanco ganharão versão de papel.

A ideia de colocar esses bonecos no estádio é para cumprir uma ação com a torcida. A proposta de realizar essa brincadeira aconteceu durante a live de lançamento do novo uniforme do Galo, na semana passada. Os torcedores que compraram ingressos simbólicos teriam o seu rosto estampado nos bonecos de papel.

A medida vale para os próximos três jogos do Atlético como mandante. Além do Patrocinense, também o possível jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, em 2 ou 5 de agosto, e a 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthins, no dia 12 de agosto.