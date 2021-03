Após bobear no gol do Tombense, o zagueiro Gabriel se redimiu em alto estilo, ao anotar o tento da virada do Atlético sobre o adversário, por 2 a 1, nesta quinta-feira (4). Ao fim da partida, o defensor enfatizou o triunfo de uma equipe jovem e que está honrando as cores do clube.

"Com certeza, um resultado muito importante. A gente fica feliz com esses dois jogos (vitórias sobre URT e Tombense). Estamos com uma equipe totalmente alternativa, mas a gente representa uma instituição imensa, e todos os jogadores que ficaram têm uma qualidade imensa”, afirmou ao Premiere.

Ele ressaltou, inclusive, o talento dos atletas mais jovens neste início de Estadual. “Jogadores da transição; os meninos do sub-20 têm feito a gente crescer ainda mais. E a gente representa o Atlético. É a camisa do Atlético que está em jogo. É apenas o início de uma temporada muito longa, tem muita coisa pela frente”, comentou.

Foi o sexto gol de Gabriel em 145 partidas disputadas pelo Atlético.