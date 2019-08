O italiano Mario Balotelli está em alta no Flamengo. Seu nome ganhou o noticiário do clube nesta semana com a informação do interesse em sua contratação e até os astros do time estão na expectativa de que a negociação se concretize. Nesta sexta-feira, (9) Gabriel, artilheiro do time na temporada com 22 gols, revelou que mantém conversas com o atacante e disse que torce por sua vinda ao Brasil.



"A gente tem se falado praticamente todos os dias. Obviamente falamos mais sobre outras coisas, não só futebol, mas tomara que ele venha. Torcida imensa para que venha, sou muito fã dele. Seria inacreditável, espetacular", afirmou Gabriel, em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.



"O Flamengo tem essa capacidade de fazer jogadores de outros países estarem aqui, pela grandeza que tem. A gente vê Filipe Luís e Rafinha, quiseram vir para cá depois de tanto tempo de Europa. Seria espetacular. Torço para que ele venha", completou o atacante rubro-negro.



Com o interesse em Balotelli, o Flamengo aguarda sinais mais claros do italiano para apresentar uma proposta oficial e tentar trazer o atacante para o futebol brasileiro por ao menos dois anos. A negociação chegou por meio de intermediários. Em conversa telefônica, o italiano disse para o vice de futebol Marcos Braz que teria desejo em jogar no clube.



O contrato de Balotelli com o Olympique de Marselha, da França, terminou no final da última temporada europeia, em junho. Livre no mercado, o atacante de 28 anos desperta interesse de outros clubes ao redor do mundo.



O meia Everton Ribeiro, em entrevista coletiva nesta sexta-feira no CT Ninho do Urubu, ressaltou que os europeus estão vendo o Brasil com bons olhos agora. "Primeiro é a torcida, que é muito diferente. Atmosfera muito bonita. Sonhamos com isso. Depois jogar no Brasil, de onde saem muitos craques. Causa esse interesse. Está sendo mais estruturado. Isso é muito bom, chama atenção", disse.



Brasileirão

Em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro com 24 pontos, o Flamengo está oito atrás do líder Santos. Para Everton Ribeiro, essa distância não desanima o time, que precisa somar pontos. A começar pela partida contra o Grêmio, neste sábado, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 14.ª rodada.



"Brasileirão está aberto, com boa vantagem do Santos. Temos condição de reverter. Estão com uma regularidade que ainda não tivemos. Precisamos de uma sequência de vitórias para vencê-los nos confrontos diretos. Temos que nos preparar", avaliou o meia, que se recuperou de uma lesão óssea no pé esquerdo.



"Ainda estamos tratando. Aceleramos as etapas para eu jogar na Libertadores. O departamento médico trabalhou bem e me colocou à disposição. Atuei contra o Bahia e espero estar melhor a cada dia para ajudar a equipe", destacou.

