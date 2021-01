O Atlético está eliminado da Copa do Brasil Sub-17. Jogando no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, o Galinho foi goleado por 4 a 1 para o Fluminense, na noite deste domingo (10), no jogo de volta das quartas de final do torneio.

Após um empate em 2 a 2 no primeiro jogo, em Belo Horizonte, o Tricolor das Laranjeiras chegou ao triunfo com três gols do meia-atacante Matheus Martins, e um do atacante Lucas Felipe. O zagueiro Rômulo descontou para o Alvinegro.

Na semifinal do torneio, o Flu vai fazer o clássico com o Flamengo.

Do outro lado da chave, novo clássico. Nesse caso, um paulista, que vai ser disputado entre Palmeiras e São Paulo.