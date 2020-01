A equipe júnior do Atlético enfrenta, neste domingo (12), o ABC de Natal, em partida que marca o início da fase de mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Galinho terminou a primeira fase como líder do Grupo 23, com seis pontos e cinco gols de Saldo. A classificação veio na quinta-feira (9), após a vitória sobre o Taubaté por 2 a 1.

Já o ABC terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo 24, com uma vitória e um empate. O time enfrentará o Atlético após ser goleado por 4 a 0 pelo Manthiqueira, lanterna do grupo.

Com apenas uma derrota, para o River do Piauí, o Atlético pode reencontrar o clube piauiense na terceira fase, caso passe pelo ABC, e o River derrote o São Bernardo.