Enfrentando a melhor equipe da competição, o Atlético saiu na frente nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Na tarde desta quarta-feira (23), no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, o Galinho derrotou o Vasco da Gama por 1 a 0 e está a um empate de avançar às seminais do torneio.

Apesar de colocar frente a frente o primeiro e o oitavo colocados na fase classificatória do campeonato, o jogo foi marcado pelo equilíbrio e até certa superioridade do Galinho, que foi a última equipe dentre as classificadas para o mata-mata do torneio.

O gol da vitória do Atlético saiu aos 20 minutos do segundo tempo, após uma roubada de bola no campo ofensivo e boa transição do atacante Giovani, que entrou na área e rolou para Matheus Santos marcar o gol solitário no duelo entre mineiros e cariocas.

Com um jogador a mais após a expulsão do zagueiro Isaque, aos 30 minutos da segunda etapa, o Vasco conseguiu pressionar o Atlético apenas nos últimos minutos na partida, mas não conseguiu furar o bom bloqueio defensivo do Galinho, que contou com uma boa defesa do goleiro Matheus Mendes para assegurar o resultado positivo jogando em Belo Horizonte

A partida de volta, no Rio de Janeiro, está marcada para o dia 31, às 14h30. Quem avançar do confronto entre Galo e Vasco enfrentará Cruzeiro ou Palmeiras em uma das semifinais da competição.

Campeão mineiro da categoria nesta temporada, o Galinho luta pelo inédito título do Campeonato Brasileiro Sub-20.