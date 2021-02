O meia Nacho Fernández quer jogador no Atlético. Quem afirma é o técnico do River Plate, Marcelo Gallardo. Durante entrevista coletiva realizada na tarde desta quarta-feira (9), o comandante do time argentino deixou nas mãos do clube a per

"Ele tem uma proposta do Brasil, que está sendo analisada. Ele tem o desejo de sair. Para nós, é um jogador fundamental, mas, já que deseja sair, se houver o acordo entre as partes, assim será", disse Gallardo.

Nacho tem 31 anos e é o camisa 10 que Jorge Sampaoli pediu à diretoria atleticana. Cabe destacar que a vinda do meia não está diretamente relacionada com a permanência do treinador, que desperta o interesse do Olympique de Marselha.

Para tê-lo, o Atlético terá que desembolsar cerca de 8 milhões de dólares (aproximadamente R$ 43 milhões).