O aniversário do Atlético, que comemora 111 anos nesta segunda-feira (25), ganhou um capítulo inusitado. Em sua conta no Instagram, o atacante Diego Tardelli parabenizou o ex-clube e, nos comentários, a resposta do volante Rafael Carioca, que também defendeu o alvinegro, chamou a atenção de muitos torcedores.

Tardelli, que atualmente defende o Grêmio e que viu a vitoriosa história pelo alvinegro ser questionada por muitos atleticanos, exclusivamente por ter optado pelo time gaúcho ao Galo, foi às redes para demontrar gratidão ao clube no qual teve duas importantes passagens.

Carioca, por sua vez, comentou na postagem do atacante usando um emoticon de dúvida, o que rapidamente gerou comentários em outras redes sociais. Para evitar qualquer polêmica, o ex-volante atleticano, que atualmente defende o Tigres, do México, usou o perfil do Insta para dizer que tudo não passou de uma brincadeira com o amigo.