Goleador é a mais nova estrela do Galo e promete grande dupla com Hulk

O Atlético fechou, na tarde desta quarta-feira (11), a contratação de Diego Costa. A informação foi noticiada pela ESPN e confirmada pelo Hoje em Dia, que avançou na apuração.

O contrato vai até o fim de 2022. Com isso, Diego Costa vai defender o Atlético na Arena MRV. O salário tem metas contratuais com bônus para produtividade, premiações, artilharias, desempenho individual e títulos. O vencimento será de R$ 1,5 milhão por mês. O acerto foi muito semelhante ao feito com Hulk. O grande astro alvinegro nesta temporada, aliás, foi um dos fatores principais para o ex-jogador do Atlético de Madrid fechar com o Galo.

Após não acertar com o Besiktas, Diego Costa, com vontade de atuar no Brasil, ficou empolgado com o projeto do Atlético, a paixão da Massa, o ótimo desempenho nesta temporada, a possibilidade de uma parceria com Hulk e fazer história no clube. Os fatores foram diferenciais para o negócio ser selado.

A negociação que selou a vinda do atacante para o Atlético foi conduzida pelo diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, pelo presidente Sérgio Coelho e por membros do órgão colegiado, formado por quatro empresários que, além de serem parceiros comerciais, tem participação direta na gestão do clube. Esses investidores, no caso Rafael Menin, Rubens Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador, viabilizaram financeiramente o acerto com o jogador.

Currículo

Nascido em Lagarto, no Sergipe, Diego Costa atuou apenas no Brasil apenas pelo Barcelona-SP, rumando para a Europa com apenas 18 anos.

No velho continente, passou por Sporting Braga e Penafiel, de Portugal, até rumar para a Espanha, em 2007, para jogar no Atlético de Madrid.

Antes de se firmar no Atlético, foi emprestado para Celta de Vigo, Albacete, Valladolid e Rayo Vallecano, onde as boas atuações o credenciaram a voltar para Madrid.

De volta à capital espanhola, brilhou na conquista do Campeonato Espanhol e do vice da Champions League, em 2014, sendo negociado com o Chelsea, da Inglaterra, no mesmo ano.

Nos Blues de Londres, foi campeão nacional logo no primeiro ano, repetindo a dose na temporada 2016/2017, além de levantar a taça da Copa da Liga Inglesa, também em 2014/2015.

Três anos depois de ir para Londres, foi comprado de volta pelo Atlético, onde permaneceu até o final do ano passado, quando rescindiu o contrato – que vencia no meio de 2021 – alegando motivos pessoais. Apesar da saída durante a disputa, fez parte do elenco colchonero que conquistou a última edição do Campeonato Espanhol.

Durante a passagem pela Europa, se naturalizou espanhol. Mesmo sendo convocado para a seleção brasileira pelo técnico Felipão para amistosos em 2013, optou em jogar pela Espanha, participando das Copas do Mundo de 2014 e 2018.