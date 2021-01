O Santos conseguiu um importante resultado no Campeonato Brasileiro. Jogando no Morumbi, o Peixe venceu o São Paulo por 1 a 0, neste domingo, em duelo da 29ª rodada competição.

A equipe alvinegra chegou à vitória com um gol do meio-campista Jobson, aos 54 segundos do segundo tempo

O triunfo santista ganha ainda mais brilho pelo fato de o técnico Cuca ter escalado um time alternativo, utilizando apenas um titular, pensando no jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Boca Juniors-ARG, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro.

O revés para o Santos foi o segundo consecutivo do São Paulo, que vinha derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, na última rodada, e estacionou nos 56 pontos,

Quem comemora o resultado é o Atlético, que pode reduzir a vantagem do Tricolor Paulista para quatro pontos, caso vença o próprio Bragantino, nesta segunda, às 20h, em Bragança Paulista.

Lembrando que o Galo, que soma 49 pontos, agora tem dois jogos a menos do que o São Paulo, em razão do adiamento do duelo com o Santos, pela 27ª rodada, que foi adiado para o dia 27 de janeiro, em razão da participação do Peixe na competição sul-americana.

Além da apróximação da equipe do técnico Jorge Sampaoli, o Tricolor Paulista pode ver o Internacional reduzir para três pontos a desvantagem para a liderança, caso vença o Goiás, neste domingo, às 18h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com a vitória, o time de Cuca foi aos 42 pontos, permanecendo na 8ª posição, mirando uma vaga no grupo que vai disputar a próxima Libertadores.

Na próxima rodada, o São Paulo vai encarar o Athletico-PR, no próximo domingo, às 16h, na Arena da Baixada.

No mesmo dia e horário, o Peixe recebe o Botafogo, na Vila Belmiro.

FICHA DO JOGO

SÃO PAULO 0 X 1 SANTOS

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran, Léo (Vitor Bueno), Arboleda e Reinaldo; Luan (Paulinho Bóia), Gabriel Sara (Hernanes), Daniel Alves e Igor Gomes (Tréllez); Pablo (Gonzalo Carneiro) e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

SANTOS

João Paulo; Madson, Alex, Laércio e Jean Mota (Luan Peres); Jobson (Alison), Sandry e Vinicius Balieiro (Diego Pituca); Bruninho (Kaio Jorge), Lucas Braga e Arthur Gomes (Pará). Técnico Cuca

DATA: 10 de janeiro de 2021

ESTÁDIO: Morumbi

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Kléber Lúcio Gil e Alex dos Santos, todos de Santa Catarina

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

CARTÕES AMARELOS: Pablo e Hernanes (São Paulo); Alex, João Paulo, Alison e Vinícius Balieiro (Santos)

GOL: Jobson, aos 54 segundos do segundo tempo